Apple compra empresa de chips israelense - Link - Estadão

JERUSALÉM – A Apple anunciou nesta quarta-feira, 11, que comprou a fabricante israelense Anobit, cujos chips de memória flash já são utilizados em aparelhos como o iPad.

A imprensa israelense já havia noticiado em dezembro que a Apple fechara contrato com a Anobit por até US$ 500 milhões, em sua primeira adquisição de uma companhia israelense. Na ocasião, a Apple tinha se negado a comentar o assunto.

“Sim, compramos a Anobit”, afirmou o porta-voz Alan Hely em e-mail à Reuters, negando-se a dar mais detalhes. “A Apple compra companhias de tecnologia menores de tempos em tempos e geralmente não discutimos nossos objetivos ou planos”, concluiu.

A Anobit desenvolveu um chip que melhora o desempenho de dispositivos, e que está presente em aparelhos da Apple como iPhone, Ipad e MacBook Air.

O jornal financeiro Calcalist tinha noticiado no mês passado que a Apple, entre outras grandes compradoras de memória flash, estava interessada na Anobit para aumentar o volume de memória e performance de seus produtos.

A Anobit levantou US$ 76 milhões por meio da Battery Ventures, Pitango Venture Capital e Intel Capital desde que foi fundada, em 2006.

/ Steven Scheer (REUTERS)