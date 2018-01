Apple confirma ataque a seus Macs - Link - Estadão

Empresa confirma que hackers que atacaram Facebook na semana passada também investiram contra computadores

BOSTON/SÃO FRANCISCO – Computadores da Apple foram alvo dos mesmos hackers que atacaram o Facebook na semana passada, mas aparentemente, não houve furto de dados, disse a companhia nesta terça-feira, numa admissão sem precedentes da existência de uma grande falha de segurança.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter, no Facebook, no Google+ no Tumblr e também no Instagram

O Facebook revelou na sexta-feira que hackers não identificados na China promoveram um ataque sofisticado, infiltrando-se nos laptops de seus funcionários, mas nenhuma informação dos usuários foi comprometida.

Após ataque, empresa afirma que lançará um software para proteger os usuários. FOTO: Wikimedia Commons

A Apple, que está trabalhando com autoridades para rastrear os hackers, disse que apenas uma pequena parcela dos computadores Macintosh de seus funcionários foi invadida e que “não há evidência de que quaisquer dados deixaram a Apple”.

A fabricante do iPhone e do iPad disse que vai lançar uma ferramenta de software para proteger clientes contra o programa utilizado nos ataques.

Ataques digitais têm sido mais e mais frequentes. No discurso Estado da União da semana passada, o presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, emitiu uma ordem executiva com o objetivo de proteger melhor a infraestrutura crítica do país de ataques eletrônicos.

/REUTERS