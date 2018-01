Apple confirma lançamento do iPad - Link - Estadão

A Apple confirmou nesta segunda, 29, que o iPad começa a ser vendido em revendas autorizadas e na loja online da Apple a partir de sexta-feira, 3, como o Link havia apurado na última sexta.

Ambos os modelos Wi-Fi e Wi-fi+3G estarão disponíveis a partir do fim desta semana, segundo a empresa. Os preços oficiais do modelo apenas com conexão Wi-Fi (de internet sem fio) sugeridos para o varejo são: R$ 1.649, para a versão de 16 gigabytes (GB) de espaço para armazenamento, R$ 1.899, para o modelo com 32 GB, e R$ 2.199, para o iPad com 64 GB.

Já o modelo com Wi-Fi e 3G (conexão à internet pela rede da operadora de celular) tem preços sugeridos de R$ 2.049 (16 GB), R$ 2.299 (32 GB) e R$ 2.599 (64 GB). Os valores são os mesmos confirmados pelo Link na semana passada.

A Apple fará o lançamento oficial do iPad na virada de quinta, 2, para sexta, na loja Fnac do Shopping Morumbi em São Paulo, onde começará a vender o produto. Segundo a empresa, outras revendedoras devem fazer o mesmo em suas lojas.