Apple confirma problema na bateria de iPhone 5S - Link - Estadão

Empresa confirmou problema de fabricação e disse que está identificando os consumidores prejudicados e trocando seus dispositivos

SÃO PAULO – Alguns iPhones 5S estão apresentando problema na bateria, descarregando muito mais fácil do que se espera. O erro contraria o que se espera dos aparelhos mais recentes da empresa que, apesar de exigirem mais energia em função das telas e recursos mais avançados, estão incrementando melhorias para permitir que as baterias acompanhem o ritmo. A Apple confirmou a existência do problema e disse que estão identificando os usuários prejudicados e substituindo seus aparelhos gratuitamente.

“Recentemente, descobrimos um problema de fabricação que afeta um número muito limitado de aparelhos iPhone 5S, que poderia fazer com que a bateria demora mais para carregar ou em uma vida útil menor”, disse Teresa Bewer, uma porta-voz da Apple ao The New York Times.

A empresa não informou quantos aparelhos apresentaram o defeito, mas deixaram a entender, segundo o jornal, que se tratam de “alguns milhares de telefones”. A Apple vendeu 9 milhões dos novos iPhones no primeiro fim de semana de vendas, em setembro.

No Brasil, os iPhones 5S e 5C devem chegar em dezembro deste ano.

—-

Leia mais:

• Modelo mais caro do iPhone é o preferido

• Aparência é a novidade do iPhone 5C

• Usuários do iPhone 5S enfrentam ‘tela azul’