Apple consegue barrar boneco de Jobs - Link - Estadão

Empresa chinesa decidiu interromper produção e venda de boneco após “imensa pressão” de advogados da Apple

BONECO DE STEVE JOBS

PEQUIM – A companhia chinesa In Icons, que recentemente lançou um boneco de Steve Jobs, fundador da Apple, anunciou em seu site que suspenderá a produção e a venda deste produto após ser alvo de uma “imensa pressão” dos advogados da companhia e da família do criador, falecido em outubro.

“Decidimos suspender completamente a produção e a venda do boneco de Steve Jobs, devido a nossa sincera sensibilidade para com os sentimentos de sua família”, assinalou um responsável da empresa em comunicado.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter, no Facebook e no Google+

A companhia acrescentou que respeita os direitos de propriedade intelectual, e que sua intenção não era incomodar a família de Jobs, mas assinalou que a suspensão da venda “causará decepção em muitos fãs”.

No comunicado, a empresa promete devolver o dinheiro dos clientes que já encomendaram o boneco, que em 12 centímetros de altura apresentava o típico Jobs das cerimônias de apresentação dos produtos da Apple, usando calça jeans e blusa preta.

A In Icons pretendia vendê-lo por US$ 99,99 em caixas que imitavam às da Apple e a capa da popular biografia de Jobs.

O responsável da companhia chinesa conta no comunicado que há quatro anos fabricou um boneco pessoal de Jobs para enfeitar a mesa de seu escritório, e que após o falecimento do empresário decidiu comercializá-lo para compartilhar sua admiração.

/ EFE