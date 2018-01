Apple continuará líder no mercado de tablets - Link - Estadão

O iPad da Apple continuará dominando o mercado de computadores tablet nos próximos anos, com o Google se aproximando da companhia, afirmou a empresa de pesquisa de mercado Gartner nesta segunda-feira, 11.

O Gartner informou que espera vendas de 70 milhões de tablets este ano e de 108 milhões em 2012 ante os 17,6 milhões de 2010.

A participação de mercado da Apple vai gradualmente declinar para 47% em 2015 – este ano são 69% -, enquanto a fatia do Google vai crescer de 20% para 39% no período.

Sistemas operacionais. O Android, do Google, surpreendeu no mercado de celulares inteligentes e deve se tornar a principal plataforma do segmento este ano. A empresa também surge como a única solução viável para fabricantes de tablets que não possuem seus próprios sistemas operacionais.

A plataforma QNX, da Research in Motion (RIM), usada no futuro tablet PlayBook, ficará na terceira posição no mercado este ano, com uma fatia de 5,6%. O Gartner considera que essa parcela deverá crescer para 10% em 2015.

“Vai levar tempo e esforço significativo para a RIM atrair desenvolvedores e entregar um atraente ecossistema de aplicativos e serviços ao redor do QNX de maneira a posicioná-lo como uma alternativa viável à Apple e ao Android”, disse a analista Carolina Milanesi do Gartner.

“Empresas serão as principais entidades interessadas nos tablets da RIM porque já possuem infraestrutura da RIM instalada ou exigem parâmetros rigorosos de segurança”, afirma a analista em comunicado.

A Apple estimou que vendeu cerca de 1 milhão de iPads 2 no primeiro fim de semana de lançamento nos Estados Unidos no início do mês passado. Em comparação, a rival mais próxima da empresa em hardware, a Samsung pode ter vendido número similar de tablets Galaxy nos últimos três meses.

