Apple defende uso da marca iPad na China - Link - Estadão

Em alto tribunal chinês, Apple chama ações da empresa que reclama os direitos da marca iPad de ‘conspiratórias’

Loja da Apple em Xangai. FOTO: Aly Song/Reuters

PEQUIM – A Apple defendeu nesta quarta-feira, 29, o uso da marca iPad na China perante um alto tribunal do país, alegando que a empresa Proview Eletronics vendeu os direitos para o uso da marca e está tentando, de maneira injusta, colher benefícios financeiros, de acordo com o jornal The Wall Street Journal.

A companhia americana argumentou que comprou todos os direitos da Proview para a marca iPad, incluindo um para o nome “IPAD” pertencente a uma subsidiária na cidade de Shenzhen.

“As ações da Proview, impulsionadas pelos seus próprios benefícios financeiros, são conspiratórias”, disseram os advogados da Apple. A Proview “se recusou a executar” o contrato sobre transferências de marca, prosseguiram eles. A empresa respondeu dizendo que a Apple, “considerando seu poder econômico, está dando um péssimo exemplo no mercado de propriedade intelectual chinês”.

O alto tribunal ainda não se pronunciou sobre o caso, mas disse nesta quarta-feira que uma decisão estava pendente. Um

tribunal inferior chinês deu razão à Proview em dezembro, o que levou a Apple a apelar em uma corte superior. As informações são da Dow Jones.

/ Renan Carreira (Agência Estado)

