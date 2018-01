Apple demite executivo do Apple Maps - Link - Estadão

Demissão ainda não é oficial, mas foi confirmada por pessoas próximas, de acordo com agência

SÃO PAULO – De acordo com a Bloomberg, Richard Williamson, responsável por supervisionar a produção do Apple Maps, foi demitido pelo vice-presidente sênio da Apple, Eddy Cue. A informação ainda não oficial foi divulgada por fontes que não quiseram se identificar.

FOTO: REPRODUÇÃO

A decisão aparece após justamente no dia que o iPhone 5 recolocou a Apple na liderança do mercado nos EUA. As especulações sobre a demissão envolvem a necessidade da Apple ter de volta a confiança de seu clientes, após ter que ir a público pedir desculpas pelas falhas verificadas no Apple Maps, que substituiu o Google Maps no iOS 6.

Já é a segunda demissão em um alto cargo da empresa relativo aos problemas com o Apple Maps. No mês passado o vice-presidente sênior do iOS, Scott Forstall, foi demitido após se recusar a assinar uma carta de desculpas pelas falhas do Apple Maps.

Um substituto para o cargo de Williamson ainda não foi escolhido.