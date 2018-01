Apple desativará rede social de música este ano - Link - Estadão

A rede social de música, lançada em 2010, tinha a intenção de concorrer com Facebook e MySpace

LOS ANGELES – A Apple eliminará de seus serviços a rede social musical Ping que lançou em 2010 com a intenção de concorrer com o Facebook e o MySpace, mas que não conseguiu gerar interesse entre os usuários, segundo informou nesta quarta-feira o “All Things Digital”.

Steve Jobs apresenta a rede social para música do sistema da Apple, o Ping. FOTO: Robert Galbraith/REUTERS

Essa publicação tecnológica associada ao jornal “The Wall Street Journal” indicou que a Apple tinha assumido o Ping como “um fracasso” e tinha tomado a decisão de não incluir sua rede social na próxima atualização de sua plataforma iTunes, prevista para o último trimestre de 2012.

“Nós tentamos criar o Ping e os consumidores disseram ‘não queremos colocar muita energia nisso’” afirmou recentemente Tim Cook, executivo-chefe da empresa.

Nesta semana a Apple anunciou durante sua conferência anual para desenvolvedores de software a integração do Facebook na nova versão de seu sistema operacional, iOS 6, o que faz funcionar os dispositivos iPhone, iPad e iPod Touch.

A rede social de Mark Zuckerberg passará a ser uma opção nos menus de seus aparelhos para facilitar o compartilhamento de conteúdos, como já acontece com o Twitter.

Steve Jobs apresentou o Ping em setembro de 2010 quando Apple divulgou uma série de melhoras no iTunes, assim como uma nova geração do iPod.

