Apple despenca no mercado de tablets - Link - Estadão

Enquanto o iPad caiu para 28,3% do mercado, participação de dispositivos com sistema operacional Android subiu para 67,2%

SÃO PAULO – Novos números revelam que a maré do mercado de tablets virou contra a Apple. A participação dos dispositivos com sistema operacional Android no mercado global no segundo trimestre disparou enquanto a fatia da Apple despencou de cerca de metade para menos de um terço na comparação com o mesmo período em 2012. Os dados são da consultoria Strategy Analysts.

Os tablets com Android, de marcas como Samsung, Google/Nexus e Sony, mas também de uma série de marcas desconhecidas e com preços exclusivos, eram responsáveis por 67,2% do mercado global no segundo trimestre de 2013. No mesmo período em 2012, respondiam por 51,4% (veja tabela abaixo).

Já o sistema iOS, de aparelhos da Apple como o iPad e o iPad Mini, caiu de uma posição de 47,2% no segundo trimestre do ano passado para 28,3% na mesma época este ano.

Em números de unidades vendidas, isso representou uma mudança de uma situação de quase empate para um cenário onde as vendas de Android representam mais que o dobro das vendas da rival.

As vendas totais de tablets no mundo alcançaram 51,7 milhões de unidades, um aumento de 43% em relação aos 36,1 milhões do segundo trimestre em 2012.

Enquanto isso, tablets com sistema operacional Windows subiram sua participação de 0,5% para 4,5% no mesmo levantamento.