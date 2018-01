Apple deve crescer na China - Link - Estadão

Acordo com duas grandes operadoras para venda de iPhone deve impulsionar empresa no maior mercado mundial de telefonia móvel

HONG KONG – A Apple deve ampliar exponencialmente suas operações na China. A primeira e terceira maiores operadoras de telecomunicações no país estão batalhando para fechar acordos para a venda de iPhones no maior mercado mundial de telefonia móvel, com mais de 900 milhões de assinantes.

A China Unicom é a única operadora que oferece os smartphones da Apple, mas é apenas questão de tempo para que a líder do mercado, a China Mobile, e a terceira maior operadora, a China Telecom, sigam seu exemplo, segundo analistas.

“Quem sairá ganhando será a Apple. Enquanto as operadoras podem ter de subsidiar o iPhone para seus clientes, a Apple receberá o preço que deseja de todas as operadoras, não importa o valor de venda final,” disse Alex Chau, diretor de pesquisa da IDC Asia Pacific.

Tim Cook, vice-presidente de operações da Apple, declarou na semana passada que a fabricante do iPhone e iPad mal havia “dado o primeiro passo” na China. Os smartphones ainda respondem por apenas uma pequena fração do mercado total.

O apetite voraz dos chineses pelos produtos Apple foi comprovado na semana passada quando dois blogueiros norte-americanos que vivem em Kunming, na remota região sudoeste do país, descobriram a existência de uma falsa Apple Store.

A região Ásia Pacífico, que hoje responde por um quinto da receita da empresa, e a região chinesa em particular, ajudaram a receita da Apple a disparar 82% e atingir US$ 28,6 bilhões no segundo trimestre.

“Acreditamos que o sucesso na China e em outras economias emergentes vem sendo alimentado pelo crescimento do iPhone,” afirmaram os analistas da PiperJaffray em nota a clientes. ”A Apple está encontrando sucesso com o iPhone em mercados onde pode não ter encontrado grande sucesso com o Mac; além disso, nossa expectativa é de que a empresa amplie seu sucesso com o iPad à medida que essa linha de produtos amadureça,” acrescentaram.

Ainda que a China tenha um mercado de telefonia móvel em rápido crescimento, apenas 80 milhões de chineses usam celulares 3G, enquanto os demais são usuários de modelos 2G em geral usados apenas para chamadas de voz. No final de junho, havia 907 milhões de usuários de celulares na China, número superior à população total da Europa.

