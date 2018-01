Apple deve dizer que Samsung não copiou - Link - Estadão

A Apple perdeu apelação contra a Samsung em um tribunal no Reino Unido e terá que ‘desmentir’ acusação

FOTO: Gero Breloer/AP

LONDRES – A Apple perdeu nesta quinta-feira, 18, apelação contra uma decisão de uma corte britânica que determinou que a Samsung não copiou o design registrado do iPad no desenvolvimento do computador tablet Galaxy.

As duas maiores fabricantes de smartphones do mundo estão brigando por patentes tanto de telefones inteligentes quanto de tablets em tribunais ao redor do mundo.

A decisão é válida pela Europa e deve impedir novas disputas legais entre as duas empresas sobre o design de tablets na região.

A Corte de Apelação manteve decisão anterior de que, apesar de algumas similaridades, a Samsung não violou o design da Apple, em parte porque seus produtos “não são tão legais” quanto o iPad.

A companhia norte-americana foi instruída a veicular anúncios dizendo que a empresa sul-coreana não copiou o iPad, tanto em seu website quanto em jornais. A Apple não comentou de imediato o assunto.

A Samsung comemorou a decisão afirmando em comunicado que “continuamos a acreditar que a Apple não foi a primeira a projetar um tablet com um formato retangular e cantos arredondados”.

A Apple pode recorrer à Suprema Corte.

“Eu espero que isso seja o fim do processo. Uma apelação à Suprema Corte é possível em princípio, mas não há indicação até agora de que a Apple planeje tal recurso”, disse Darren Smyth, sócio da empresa de advocacia eIP. “Sobre o design de tablets na Europa, esta deve ser a palavra final.”

