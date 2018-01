Apple deve mostrar números melhores - Link - Estadão

Ações da empresas pararam de subir desde que Steve Jobs se licenciou; anúncio desta quarta-feira deve surpreender

SÃO FRANCISCO – A Apple deve anunciar mais um resultado trimestral excepcional, mas alguns investidores preferem esperar por um segundo semestre ainda mais espetacular, quando o novo iPhone for lançado e um novo serviço de conteúdo online ganhar ímpeto.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter e no Facebook

Números sólidos no relatório trimestral da empresa, que será divulgado nesta terça-feira, 19, podem reverter o desânimo quanto às suas ações, cuja alta até recentemente parecia irreversível, mas que estão paralisadas desde que o presidente-executivo, Steve Jobs, se licenciou do posto em janeiro por razões médicas não especificadas.

As ações da Apple estão relativamente imóveis após valorização de 400% nos últimos 30 meses. O preço dos papéis aumentou em 11% este ano, mas continua bem inferior às projeções de cerca de US$ 450 que as corretoras mantinham.

Na sexta-feira, as ações subiram 2%, em antecipação a um faturamento e lucro mais altos no segundo trimestre, com a redução da escassez de componentes para o iPad e a aceleração de vendas nos mercados internacionais.

“A ação continua tendo preço muito atraente, especialmente com relação ao mercado mais amplo,” disse Channing Smith, co-diretor do Capital Advisors Growth Fund, que detém ações da Apple.

“Cerca de uma vez por ano você tem uma oportunidade quando uma ação encontra obstáculos momentâneos e as preocupações de curto prazo se manifestam… É sua janela de oportunidade,” disse Tony Ursillo, analista da Loomis Sayles & Co, que também tem ações da Apple.

Além de Jobs, que sobreviveu a uma forma rara de câncer pancreático e é a inspiração para muitos dos produtos mais marcantes da Apple, o mercado está preocupado com a ascensão do Google nos celulares de alta performance e com a intensificação da concorrência entre Apple, Google e Amazon.com no conteúdo digital.

Mas a maior empresa mundial de tecnologia por valor de mercado deve apresentar cenário positivo no curto prazo ao anunciar os resultados na terça-feira.

Vendas sólidas do iPhone nos mercados internacionais e demanda forte pelo iPad 2 devem ter ajudado os resultados do segundo trimestre, também favorecido pela menor escassez de componentes que vinha restringindo as vendas do tablet.

A antecipação do novo iPhone pode ter resultado em certa desaceleração nas vendas do trimestre, mas analistas ainda esperam que as encomendas fiquem na casa dos 17 milhões de unidades.

O mercado estima que a Apple tenha vendido cerca de 8 milhões de iPads, juntamente com 4 milhões de unidades do Macintosh.

Já a previsão de lucro é de US$ 5,83 por ação, com receita de US$ 24,9 bilhões, segundo a Thomson Reuters I/B/E/S. A Apple superou as projeções de Wall Street por 13 trimestres seguidos.

/ Poornima Gupta (REUTERS)