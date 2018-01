Apple deve pagar pelo nome 'iPad' na China - Link - Estadão

Visando encerrar disputa judicial com empresa local, Apple deve fazer um acordo econômico pelo direito da marca

Compradora posa em frente à loja da Apple em Xangai.

PEQUIM – A Apple ofereceu à sua rival chinesa Proview uma compensação econômica para, em troca, a empresa desista da disputa judicial visando ganhar o direito de uso da marca “iPad”, informou hoje um advogado da Proview através do jornal China Daily.

Xie Xianghui disse que a sua cliente Proview poderia aceitar um acordo fora dos tribunais, mas não deu detalhes do dinheiro oferecido e afirmou que ainda “há uma grande diferença entre as partes sobre a quantidade a ser paga”.

A Apple também não deu mais detalhes sobre o possível acordo, o qual o Tribunal Popular de Cantón (no sul do país) atua como mediador.

Em dezembro de 2011, um tribunal chinês deu à Proview o direito de usar o nome “iPad” na China, registrado pela empresa, com sede em Hong Kong, há mais de uma década, dando início a um conflito que se prolongaria por meio ano e continua em vários tribunais do país.

De acordo com a sentença de dezembro, a filial taiwanesa da Proview registrou a marca “iPad” em vários países no ano 2000 e na China em 2001, muito antes de que os famosos tablets da Apple chegassem ao mercado.

A Apple alega que, em 2009, comprou da Proview os direitos pelo uso internacional da marca, por apenas 35 mil libras (algo próximo a US$ 55 mil).

No entanto, a Proview, atualmente em falência, defende que a utilização da palavra para fins comerciais foi preservada na China, razão pela qual apresentou a demanda judicial contra a Apple.

