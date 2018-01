Apple deve revelar novo iPhone em setembro - Link - Estadão

Empresa deverá apresentar o novo modelo do seu smartphone no dia 10 de setembro, diz site

EUA – A Apple, maior empresa de tecnologia do mundo, deverá apresentar o seu iPhone redesenhado em setembro, de acordo com o blog de tecnologia AllThingsD.

Foto: Reuters

O blog cita fontes anônimas que afirmaram que a Apple vai lançar seu próximo smartphone em um evento especial no dia 10 de setembro.

A empresa não estava imediatamente disponível para comentar o assunto.

Os lançamentos do iPhone da Apple estão entre os eventos mais assistidos do calendário da indústria de tecnologia.

A Reuters informou em junho que a empresa estuda lançar iPhones com telas maiores ao longo do próximo ano, assim como modelos mais baratos em uma gama de cores, segundo várias fontes com conhecimento do assunto.

O novo iPhone deve chegar às lojas em tempo para a crucial temporada de festas de fim de ano.

/ REUTERS