Apple divulga dados sobre impacto ambiental - Link - Estadão

Apple divulga dados sobre impacto ambiental

A Apple inaugurou uma seção dedicada à divulgação de dados relacionados ao impacto ambiental de seus produtos. A empresa tornou pública a quantidade de gases emitidos durante as etapas de criação, produção, transporte e uso de seus produtos. Na seção “Apple and the Environment” estão relacionadas também as emissões advindas dos setores administrativos e de lojas de varejo da companhia.

01/10/2009 | 11h32

Por Redação Link - O Estado de S. Paulo