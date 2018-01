Apple é a 2ª empresa mais valiosa do mundo - Link - Estadão

Empresas de tecnologia ocupam cinco das dez primeiras posições de ranking

Wladimir D’Andrade, da Agência Estado

SÃO PAULO – O setor de tecnologia ocupa cinco das dez primeiras posições de ranking elaborado pela consultoria Interbrand sobre as marcas mais valiosas do mundo. A Apple teve valorização de 129% em relação ao ranking do ano passado, atingiu US$ 76,568 bilhões e pulou para o segundo lugar, atrás da Coca-Cola, cuja valorização foi de 8%, com a marca alcançando US$ 77,839 bilhões. Nenhuma empresa brasileira conseguiu entrar para a lista das 100 melhores marcas internacionais, informou a consultoria.

No setor de tecnologia, além da Apple, aparecem entre os dez primeiros colocados Google (4.º lugar, com US$ 69,726 bilhões), Microsoft (5.º, com US$ 57,853 bilhões), Intel (8.º, com US$ 39,385 bilhões) e Samsung (9.º, com US$ 32,893 bilhões).

A IBM ocupa a terceira colocação, com crescimento de 8% e valor estimado em US$ 75,532 bilhões, mas no ranking ela entra no setor chamado Serviços de Negócios. Completam a lista das dez principais a GE, em 6.º lugar, com US$ 43,682 bilhões e valorização de 2%; McDonald’s (7.º), com US$ 40,062 bilhões e valorização de 13%; e Toyota(10.º), com US$ 30,280 bilhões e valorização de 9%.

As marcas de tecnologia mantêm um forte ritmo de crescimento nos últimos anos, segundo a consultoria. Quatro dos maiores aumentos de valor, do ranking de 2011 para o divulgado hoje, são de marcas ligadas a esse setor: Apple (129%), Amazon (46%), Samsung (40%) e Oracle (28%).

Para a Interbrand, a Apple conseguiu manter a ligação emocional dos consumidores com a marca após a morte do fundador da empresa, Steve Jobs. “Mesmo enfrentando uma competição crescente de rivais como Google e Samsung, a companhia continua demonstrando seu compromisso de proteger a marca Apple e sua propriedade intelectual”, afirma documento divulgado pela Interbrand.

No setor automotivo, a empresa mais bem colocada é a japonesa Toyota, seguida, nos 11.º e 12.º lugares, pelas alemãs Mercedes-Benz (US$ 30,097 bilhões) e BMW (US$ 29,052 bilhões). Para a consultoria, “as marcas automotivas tornaram-se mais sintonizadas com a ligação emocional que os consumidores têm com seus carros” e por isso mostraram bom desempenho no ranking de 2012.

O mesmo não ocorreu com as marcas de serviços financeiros, que continuam a sentir o impacto da retração econômica global. “Eventos recentes, tais como o escândalo da Libor, mancharam a reputação das marcas líderes”, justifica a Interbrand. A American Express é a marca deste setor mais bem colocada, no 24.º lugar, com valor de US$ 15,702 bilhões.