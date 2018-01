Apple é a empresa mais admirada do mundo - Link - Estadão

Pelo quinto ano consecutivo, a Apple ocupa o primeiro lugar de uma lista de 50 empresas feita pela revista ‘Fortune’

NOVA YORK – A Apple foi considerada mais uma vez a empresa mais admirada do mundo, segundo ranking publicado nesta sexta-feira, 2, pela revista americana Fortune, no qual outros dois pesos pesados do setor tecnológico, Google e Amazon, ocupam o segundo e o terceiro lugar.

Lançamento da loja da Apple na Estação Central de Nova York em dezembro. FOTO: Mark Lennihan/AP

A criadora do iPod conseguiu pelo quinto ano consecutivo a medalha de ouro de empresa mais admirada, o que ocorre num excelente momento para a Apple, que é avaliada como a companhia mais valiosa do mundo (mais de US$ 500 bilhões).

“Dizer que foi outro grande ano para Apple seria subestimá-la”, disse a publicação. A gigante do Vale do Silício conquistou o primeiro lugar de empresa mais admirada de 2012 entre 50 companhias.

A Fortune lembrou que a receita da Apple disparou no ano passado e chegou a US$ 108 bilhões, apesar da morte de seu cofundador, Steve Jobs. A receita foi alcançada principalmente graças às vendas do iPad, que chegaram a triplicar.

A lista da revista foi divulgada, ao que tudo indica, cinco dias antes da companhia apresentar em São Francisco sua última versão do tablet, o que fez com que as ações da companhia subissem a níveis históricos no índice Nasdaq da Bolsa de Nova York.

Logo atrás. Pelo segundo ano consecutivo, o Google ficou na segunda colocação, mesmo após ter vivido em 2011 um período de transição, após seu executivo-chefe, Eric Schmidt, transferir o poder ao cofundador da empresa, Larry Page.

O posto de número três da lista ficou com a Amazon, que conquistou a posição do grupo do investidor Warren Buffet, o Berkshire Hathaway, que este ano caiu para a sétima posição.

“Ao contrário de outras grandes companhias tecnológicas, a Amazon está satisfeita sacrificando benefícios a curto prazo para conseguir lucro a longo prazo”, assegura a Fortune, que detalha que, apesar de sua receita ter subido para US$ 48 bilhões, seu lucro caiu 55% no ano passado.

O quarto lugar é ocupado pela Coca-Cola, que consegue ser líder no mercado apesar da marca passar por dificuldades. A International Business Machines (IBM), com 100 anos de idade, ficou com a quinta colocação.

Entre as 50 empresas que mais admiração geram no mundo dos negócios, apenas dez não são americanas (principalmente europeias e japonesas).

Abaixo, a lista das vinte primeiras colocadas no ranking das empresas mais admiradas do mundo:.

1.- Apple (EUA)

2.- Google (EUA)

3.- Amazon.com (EUA)

4.- Coca-Cola (EUA)

5.- IBM (EUA)

6.- FedEx (EUA)

7.- Berkshire Hathaway (EUA)

8.- Starbucks (EUA)

9.- Procter & Gamble (EUA)

10.- Southwest Airlines (EUA)

11.- McDonald’s (EUA)

12.- Johnson & Johnson (EUA)

13.- Walt Disney (EUA)

14.- BMW (Alemanha)

15.- General Electric (EUA)

16.- American Express (EUA)

17.- Microsoft (EUA)

18.- 3M (EUA)

19.- Caterpillar (EUA)

20.- Costco Wholesale (EUA)

