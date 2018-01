Apple é a preferida dos desenvolvedores - Link - Estadão

Em pesquisa com criadores de aplicativos, empresa amplia vantagem em relação ao Android e à Research in Motion

Loja da Apple em São Francisco, na Califórnia. FOTO: Robert Galbraith/Reuters

TORONTO – A Apple consolidou seu domínio como mais popular plataforma móvel entre os criadores de aplicativos, enquanto o Android, do Google, recuou e os aparelhos da Research in Motion (RIM) sofreram nova queda, de acordo com uma pesquisa trimestral que pode sinalizar as tendências de vendas para aparelhos móveis.

—-

A pesquisa, que pergunta aos criadores de aplicativos sobre seu interesse em criar programas para diferentes aparelhos, demonstra que o Google Android tropeçou ainda que as vendas de aparelhos equipados com o sistema operacional tenham disparado.

A plataforma está se fragmentando porque os fabricantes de hardware estão adaptando-a de maneiras diferentes aos seus aparelhos, enquanto a plataforma da Apple é usada apenas pela fabricante do iPad e iPhone, disse Mike King, estrategista da Accelerator. ”A fragmentação da plataforma, que o Google parece incapaz de conter, está levando a esta queda de interesse”, completou.

A empresa, que trabalha com criadores de aplicativos, conduziu a pesquisa em parceria com o grupo de pesquisa de mercado IDC.

O interesse dos criadores de aplicativos é um indicativo útil quanto ao apoio a uma plataforma, já que os consumidores se deixam atrair por aparelhos capazes de realizar tarefas específicas, tais como verificar notícias ou preços de ações, registrar a distância percorrida em corridas ou encontrar restaurantes.

Quase 90% dos entrevistados se declararam “muito interessados” em desenvolver apps para o iPhone e iPad; 80% se interessam pelos celulares Android e apenas dois terços pelos tablets Android.

Disputa também nas redes sociais. Em uma segunda constatação da pesquisa, os criadores de aplicativos disseram acreditar que o grande alcance do Google ajudará sua nova plataforma de mídia social a alcançar o Facebook, um dia.

A companhia de buscas lançou o Google+ no ano passado, mas até o momento o serviço não reduziu em nada o domínio do Facebook, que conta com quase 900 milhões de usuários, metade deles com acesso via aparelhos móveis.

Dois terços dos entrevistados antecipam que a disponibilidade de serviços do Google, incluindo Gmail, YouTube e Google Maps, dê à empresa o ímpeto de que precisa para alcançar o Facebook.

“O bom relacionamento com os criadores de programas permite que o Google apresente desempenho superior às suas dimensões no campo dos aparelhos móveis e redes sociais”, disse King.

/ Alastair Sharp (REUTERS)