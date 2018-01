Apple é a que mais faz propaganda em filmes - Link - Estadão

A Apple foi considerada a empresa que mais inseriu mensagens publicitárias de seus produtos em filmes, em ranking divulgado nesta terça-feira, 22.

Computadores, iPads, iPods e outros produtos da marca apareceram em 30% dos filmes mais famosos em cartaz nos Estados Unidos em 2010.

O filme com maior inserção de produtos foi Iron Man 2 — com 64 dos produtos que podem ser identificados, de acordo com o Brandchannel, site da Interbrand, consultoria que trabalha com marcas globais.

O Brandchannel disse que identificou 591 marcas ou produtos em 33 filmes que chegaram ao primeiro lugar dos mais vistos em 2010, uma média de 17,9 por filme.

O total de produtos da Apple introduzidos em filmes supera os da Chevrolet, Ford e Nike, que seguem a empresa no ranking. A empresa conquistou o prêmio Brandcameo por ter aproveitado bem os filmes para expor sua marca.

