Apple é a terceira maior fabricante de celulares - Link - Estadão

iPhone 4S fez a empresa superar LG e ZTE; Nokia e Samsung ainda são líderes do mercado

SÃO PAULO – As vendas do iPhone 4S fizeram a Apple ficar entre as três maiores fabricantes de celulares. A empresa agora é a terceira maior fabricante do mundo – está atrás apenas da Nokia (a líder, que tem 26,6% do mercado) e a Samsung (22,8%).

—-

Foram vendidos 37 milhões de iPhones no último trimestre de 2011. A empresa tem 8,7% do mercado total de telefonia móvel, segundo a consultoria IDC. É o dobro do que a Apple tinha em 2010.

A Apple cresceu com apenas um modelo de celular – o iPhone 4S – e superou as concorrentes LG e ZTE, que têm vários modelos diferentes no mercado.

A líder Nokia, porém, tem perdido mercado nos últimos anos. Se os números continuarem no mesmo ritmo, a fabricante finlandesa deve deixar o topo do ranking no próximo ano.

No geral, o mercado de celulares cresceu 11,1% em 2011.