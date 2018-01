Apple e Facebook vão pagar para funcionárias congelarem seus óvulos - Link - Estadão

Empresas vão reembolsar até US$ 20 mil em gastos com o procedimento. FOTO: Reuters Empresas vão reembolsar até US$ 20 mil em gastos com o procedimento. FOTO: Reuters

SÃO PAULO – Enquanto o debate sobre a diversidade nas empresas de tecnologia esquenta nos EUA, Apple e Facebook anunciaram uma nova medida para apoiar suas funcionárias: as duas empresas vão pagar até US$ 20 mil para ajudar a cobrir os custos do congelamento de óvulos das mulheres que trabalham nas empresas.

A meta das empresa é permitir que as mulheres que quiserem continuar focando em suas carreiras não precisem sacrificar suas chances de ter filhos mais tarde.

Segundo a rede de TV NBC, o programa de apoio do Facebook começou recentemente, o da Apple está previsto para janeiro.

A técnica permite a extração e congelamento dos óvulos de uma mulher em fase fértil, permitindo que ele seja reinserido no futuro, depois dos 35 anos, quando a mulher sai do auge da fertilidade. O procedimento custa cerca de US$ 10 mil nos EUA, mais US$ 500 por ano pelo armazenamento.

A técnica, porém, não garante que uma futura gravidez possa acontecer com sucesso. A Sociedade Americana de Medicina Reprodutiva ainda não tem dados seguros sobre a eficácia do procedimento e alerta para o perigo de confiar no congelamento para uma gravidez futura.

Alguns especialistas comparam o procedimento a um seguro de carro, algo que ninguém espera usar de fato, mas um investimento por segurança.

Uma pesquisa publicada no periódico americano sobre fertilidade e esterilidade mostra que a maioria das mulheres que adotou o procedimento se sentiu empoderada. Um outro estudo da Universidade de Nova York, porém, feito com 183 mulheres que congelaram seus óvulos, mostra que 19% afirmaram que teriam filho mais cedo caso seu empregador fosse mais flexível.