'Apple e Google deviam ter parceria'; diz Wozniak - Link - Estadão

SÃO PAULO – A Apple, com o iOS, e o Google, com o Android, são hoje grandes rivais no ramo da tecnologia. Mas há quem pense que não deveria ser assim.

Em entrevista recente à BBC, Steve Wozniak, co-fundador da empresa do iPhone, disse que, se ele estivesse na companhia, as coisas seriam diferentes.

“Desejo a Deus que Apple e Google possam ser parceiras no futuro. Se eu estivesse lá, isso provavelmente aconteceria. Sei que existem coisas boas nos telefones da Samsung e que eu gostaria que estivessem no meu iPhone, e ia ser ótimo se elas fossem licenciadas. Assim como o contrário”, disse Wozniak, que deixou a Apple em 1985.

O parceiro de Jobs também falou à BBC sobre os recentes desenvolvimentos na área dos aparelhos vestíveis, como relógios e óculos inteligentes.

“Claro que eu quero um dispositivo que funcione tão bem como um smartphone no meu pulso. Mas cada vez que eu penso sobre isso, sei que não quero que ele seja pequeno”, explicou Wozniak, que acredita que está perto de ver aparelhos que possam ser dobrados e sejam flexíveis.

