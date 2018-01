Apple e IBM se aliam no mercado dos smartphones - Link - Estadão

FOTO: AFP FOTO: AFP

SÃO FRANCISCO- Apple e IBM, que há três décadas eram rivais quando surgiram os computadores pessoais, anunciaram nesta terça-feira, 15, uma aliança para disputarem juntos o mercado dos smartphones.

A Apple explicou que a nova sociedade com a IBM levará as duas companhias a trabalharem juntas no desenvolvimento de mais de cem novas soluções para empresas, entre elas, aplicativos exclusivos para iPhone e iPad.

Com o acordo, a Apple, que nos últimos tempos dirigiu seus esforços para a informática de consumo em lugar de focar na empresa (onde o líder indiscutível continua sendo o software da Microsoft), entra no mercado empresarial pelas mãos de um titã do setor como é a IBM.

Uma das poucas grandes empresas tecnológicas que sobrevivem fora do Vale do Silício, a IBM tem sede na cidade de Armonk, em Nova York, e desenvolverá serviços em nuvem otimizados para os sistemas operacionais iOS da Apple. Por sua vez, os iPhones e iPads vendidos às companhias terão instalados a plataforma para empresas da IBM MobileFirst.

A IBM fornecerá mecanismos de segurança, ferramentas de análise e integração móvel para os sistemas operacionais iOS, enquanto a Apple se encarregará de oferecer apoio técnico às empresas para os novos aplicativos através da AppleCare.

“Pela primeira vez na história, estamos oferecendo aos usuários do iOS as prestigiadas ferramentas de Big Data e análise da IBM, o que abre uma grande oportunidade de mercado para a Apple. Isto é um avanço radical para as empresas e algo que só Apple e IBM podem oferecer”, afirmou o CEO da Apple, Tim Cook.

É o primeiro acordo de grande alcance entre as duas companhias que, no final do século XX, se atacavam sem pudor algum em busca da hegemonia no mercado dos computadores pessoais, uma rivalidade que deixou para a história a icônica foto do cofundador da Apple, Steve Jobs, apontando para o logotipo da IBM ironicamente com o dedo médio.

