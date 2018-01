Apple é marca mais valiosa do mundo - Link - Estadão

Nome da fabricante do iPhone vale US$ 98 bilhões; antiga líder, Coca-Cola cai para terceiro ao ser ultrapassada pelo Google

SÃO PAULO – Pela primeira vez em treze anos, a Coca-Cola não é mais a marca mais valiosa do mundo. O posto agora pertence à Apple, segundo pesquisa da consultoria Interbrand que lista as nomes de marca mais valioso.

A fabricante do iPhone ultrapassou a empresa de refrigerantes, com valor estimado em US$ 98 bilhões de dólares. A ex-líder Coca-Cola agora ocupa o terceiro lugar, valendo US$ 79 bilhões.

O mercado de tecnologia também responde por outras cinco posições no top 10, com Google (2º, US$ 93,2 bilhões), IBM (4º, US$ 78,8 bilhões), Microsoft (5º, US$ 59,9 bilhões), Samsung (8º, US$ 39,6 bilhões) e Intel (9º, US$ 37,2 bilhões).

A pesquisa é baseada em uma estatística que combina a performance financeira anual da empresa, seu poder de influência junto aos consumidores e a maneira como a marca muda preços e entrega lucros a seus acionistas.

Outro destaque da lista foi o Facebook, empresa que mais agregou valor ao seu nome, com 43% de aumento e um salto do 69º para o 52º lugar. Abaixo, confira a tabela com o top 40.