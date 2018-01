Apple é processada por causa do iAd - Link - Estadão

Steve Jobs apresenta a plataforma de anúncios. FOTO: REUTERS

Acostumada a entrar com ações contra companhias menores por causa de quebra de patentes, a Apple viu acontecer o contrário nesta terça-feira, 31. A companhia está sendo processado pela StreetSpace, uma empresa da Malásia que alega ter inventado a base da tecnologia do iAd, o sistema de publicidade móvel que Steve Jobs está tentando adotar nos ambientes fechados do iPhone e do iPad.

A StreetSpace acusa a rival de violar uma patente, registrada em 2005, que previa uma tecnologia de geolocalização para anúncios muito semelhante àquela adotada pela Apple neste ano.

Feito nos Estados Unidos, o registro se chama “Método e Sistema para Ofertas de Serviços Online Personalizados e Anúncios em Espaços Públicos” e fala de uma publicidade feita com base na navegação e na localização do usuário. O registro é tão geral que a StreetSpace não quer processar apenas a Apple, mas todas as empresas que desenvolveram produtos semelhantes: Google, AdMob, Nokia e Navteq, entre outras, estão entre os alvos.