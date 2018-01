Apple e Samsung batalham por patentes - Link - Estadão

Empresas estão em lítigio global sobre o assunto; em 2012, coreana pagou mais de US$ 1 bilhão à Apple

SAN JOSE – Um advogado da Apple disse nesta quarta-feira que a Samsung Electronics deveria pagar 379 milhões de dólares por violar patentes do iPhone, enquanto um novo julgamento sobre danos entre os dois gigantes está em curso.

A Apple e a Samsung estão em um litígio global sobre patentes. No ano passado, a Apple obteve mais de 1 bilhão de dólares após convencer um juri de que a Samsung copiou várias características do iPhone – como o uso do dedos para selecionar e dar zoom na tela.

No entanto, em março a juíza distrital dos EUA Lucy Koh decidiu que o juri anterior havia cometido erros de cálculos, impactando o veredito em cerca de 400 milhões de dólares. Ela ordenou novo julgamento desta porção da recompensa original.

Em um tribunal federal em San Jose, California, nesta quarta feira o advogado da Apple Harold McElhinny disse que a Samsung havia vendido cerca de 10,7 milhões de telefones que infringem as patentes da Apple, gerando receita de 3,5 bilhões de dólares.

No entanto, o advogado da Samsung William Price disse que a empresa sul-coreana deveria pagar apenas 52 milhões de dólares, o que não é “uma quantia trivial”. “A Apple está simplesmente pedindo muito mais dinheiro do que tem direito”, disse Price.

/ REUTERS