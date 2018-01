Apple em alta - Link - Estadão

As ações da Apple tiveram um novo recorde histórico nesta quinta-feira, um dia depois de a empresa anunciar que vendeu mais de 600 mil unidades do iPhone 4 em um dia — terça-feira, 15, o primeiro dia de pré-vendas do novo modelo do telefone.

Os papéis da Apple alcançaram os US$ 272,90 na manhã desta quinta-feira, 17, antes de cair para US$ 270,96. Ao fim do pregão, as ações fecharam com o valor de US$ 271,87, uma alta de 1,7%.

No fim do mês passado, o valor da Apple superou pela primeira vez o da Microsoft, se tornando a maior empresa de tecnologia em valor de mercado.

