Apple encerrará produção de iPhone 5c em 2015 - Link - Estadão

SÃO PAULO – A Apple vai interromper sua linha de produção do iPhone 5c. O aparelho foi lançado buscando apelo popular em 2013 em versões coloridas ao lado do mais sofisticado e sóbrio iPhone 5s. Atualmente, a marca vende os recém-lançados iPhone 6 (a partir de R$ 3,2 mil), iPhone 6 Plus (a partir de R$ 3,6 mil), os modelos passados iPhone 5s (a partir de R$ 2,2 mil) e iPhone 5c (R$ 1,5 mil, apenas na versão de 8 GB), além do ainda mais antigo iPhone 4s (R$ 1,1 mil), de 2011.

Segundo o jornal taiwanês Industrial and Commercial Times, a produção do iPhone 5c e iPhone 4s por fornecedores como Wistron e Foxconn deve acabar no meio do ano que vem. Para acelerar na redução dos estoques a empresa deve seguir estratégia de campanhas publicitárias e promoções até o período.

Sem alimentar o varejo com seus aparelhos mais antigos, a Apple manterá na linha de produção apenas os dispositivos com sensor biométrico Touch ID, que tem entre suas utilidades a autenticação de compras feitas através do sistema de pagamentos móveis Apple Pay, lançado em setembro.