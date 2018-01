Apple enfrenta atraso no iPad Mini - Link - Estadão

Empresa não se organizou a tempo para fabricar tela do novo tablet e pode perder temporada de compras do fim do ano

TAIPEI/TÓQUIO – A Apple não será capaz de lançar a esperada nova versão do iPad Mini com uma tela retina de alta resolução neste mês, disseram pessoas que trabalham na cadeia de fornecimento da empresa, deixando o gadget sem um display de nitidez mais apurada encontrado em tablets rivais do Google e Amazon.com.

A cadeia de fornecimento da Apple só agora está se preparando para fabricar a tela retina para o iPad Mini, o que significa que os gadgets podem estar disponíveis apenas em quantidades limitadas neste ano, ou mesmo não estarem disponíveis, e a empresa pode perder a chance de ganhar dinheiro com a temporada de compras do final do ano, disseram as fontes.

A empresa com sede na Califórnia ficou vem enfrentando pressão para preservar a participação de mercado e impulsionar suas vendas contra rivais que estão rapidamente aumentando as especificações dos dispositivos e reduzindo os preços.

Permanecem incertas as novas características e modificações que podem ser apresentadas no próximo iPad Mini, que as fontes disseram que deve ser revelado este mês.

Mas telas de alta resolução e câmeras, bem como dimensões mais finas e leves, estão entre as melhorias que os usuários têm esperado em versões atualizadas de smartphones e tablets.

/ REUTERS