Apple estaria negociando transmissão de filmes com Hollywood - Link - Estadão

Segundo jornais norte-americanos, empresa quer disponibilizar filmes pelo iCloud

A Apple está negociando com estúdios de Hollywood para disponibilizar filmes em servidores online, o que ajudaria usuários a acessar esses filmes em aparelhos como iPads e iPhones, segundo informações da mídia.

Representes da fabricante do iPhone e do iPad têm se reunido com os estúdios para finalizar acordos que permitirão aos consumidores comprar filmes via iTunes e acessá-los por meio de qualquer aparelho da Apple, disse o Los Angeles Times, citando fontes.

O Wall Street Journal disse que usuários poderão acessar filmes em seus aparelhos sem ter de transferir manualmente de um aparelho para o outro.

A Apple não quis comentar o assunto aos jornais. A empresa não estava imediatamente disponível para comentar para a Reuters.

/ Sakthi Prasad (REUTERS)