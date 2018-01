Apple estreita regras na App Store - Link - Estadão

A Apple está preparando um plano para fisgar o lucro que companhias como a Sony e a Amazon, que lucram vendendo conteúdo — e-books, principalmente — por meio de seus aplicativos para iPhone ou iPad.

De acordo com uma reportagem do New York Times, a companhia tornará mais rígidas as regras para o desenvolvimento de aplicativos, praticamente tirando essas empresas do negócio. A App Store é um ambiente fechado e com exigências bastante rígidas para aprovar novos programas, além de ser conhecida por casos de censura e por casos em que tirou aplicações do ar sem dar explicações aos usuários ou aos programadores.

A disputa afeta principalmente a distribuição de livros digitais. Tanto que a Apple rejeitou nesta terça-feira, 1º, o aplicativo da Sony, que permitiria que seus clientes pudesser acessar livros comprados na sua loja oficial de e-books (vinculado aos equipamentos que produz, principalmente o Sony Reader). A Amazon, que produz o Kindle, distribui atualmente um app gratuito para a leitura de ebooks nos dispositivos da companhia rival, que aparentemente quer eliminar a concorrência das obras veiculadas através da iBooks.