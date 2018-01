Apple exclui app do YouTube no iOS 6 - Link - Estadão

O Google terá de desenvolver sua própria versão do YouTube para iPhone, iPad e iPod Touch

Por Nayara Fraga, do Radar Tecnológico

SÃO PAULO – O aplicativo do YouTube, que aparece na tela do iPhone desde a primeira geração do aparelho, não estará mais presente nos futuros aparelhos da Apple. A última versão beta do sistema operacional iOS 6, disponível para desenvolvedores, já não inclui a pequena televisão marrom — ícone do site de vídeos do Google nos dispositivos Apple.

—-

Agora o Google terá de desenvolver sua própria versão do YouTube para iPhone, iPad e iPod Touch.

“Nossa licença para incluir o aplicativo do YouTube no iOS terminou”, disse a Apple em resposta ao site The Verge. “Consumidores podem usar o YouTube no navegador Safari, e o Google está trabalhando num novo aplicativo do YouTube a ser colocado na App Store.”

Os sites de tecnologia se perguntam nesta segunda-feira, 6, por que o YouTube deixa de ser um aplicativo nativo nos aparelhos da Apple. “A Apple tentou renegociar os termos da licença com o Google para incluir o app no iOS 6?”, indaga o TechCrunch. O Business Insider acredita na possibilidade de não ter sido a Apple a parte que desistiu da parceria. “Talvez o Google tenha decidido deixar o iOS”, diz.

Outros sites lembram que o aplicativo sempre foi meio estranho: não tem anúncios e alguns vídeos presentes no site nunca estão disponíveis no app.

A medida gera reflexões em torno da relação entre Apple e Google. A presença do YouTube como um aplicativo nativo sempre foi, aparentemente, boa para os dois lados. O All Thing D resgata uma propaganda de 2007 que trata da integração do app ao iOS (veja abaixo). Essa foi a época em que Eric Schmidt, o atual presidente do conselho do Google, era parte do conselho de administração da Apple, e quando Steve Jobs ainda não falava de uma guerra termonuclear contra o Google, lembra o blog.

Com a concorrência acirrada no mercado de dispositivos móveis — e após o Google ainda comprar a Motorola — a relação das empresas naturalmente se modificou. A Apple confirmou neste ano, por exemplo, os planos de substituir o aplicativo do Google Maps por um aplicativo próprio de mapas. E o “Google” no campo de busca foi substituído por “Search”.

Mas o adeus ao YouTube não deve provocar desespero, como lembra o TechCrunch. A versão móvel do site melhorou bastante nos últimos anos e o aplicativo para Android está anos-luz à frente do app para iOS.

O app do Youtube deve continuar em iPhone, iPods e iPads com iOS inferior ao 6, segundo o Engadget.