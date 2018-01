Apple fará evento de lançamento na China - Link - Estadão

Evento acontecerá um dia depois de apresentação na Califórnia em que é esperado o anúncio de um novo iPhone

SÃO PAULO – Um dia depois de anunciar um evento de lançamento em sua sede para a próxima terça-feira, 10, a Apple enviou convites a publicações chinesas nesta quarta-feira, 4, para uma conferência de mídia em Pequim, às 10 horas da manhã do dia 11. O design dos convites é idêntico ao dos enviados para a imprensa norte-americana nesta semana.

Considerada a diferença de fuso horário entre a Califórnia e a China, as duas reuniões da Apple terão uma diferença de apenas nove horas, o que gerou dúvidas se o evento em Pequim terá a presença de altos executivos da empresa.

Seja como for, a conferência dá sinais de que as expectativas de lançamento de uma versão mais barata do iPhone — o iPhone 5C — podem se confirmar, procurando aumentar a demanda do mercado chinês pelos produtos da Apple.

Recentemente, o CEO da fabricante do iPhone, Tim Cook, declarou que é esperado que a China se torne, eventualmente, o maior mercado de sua empresa, apesar da recente queda nas vendas da companhia no país em comparação com o mesmo período de 2012.