Apple fará recall do primeiro iPod Nano - Link - Estadão

Depois do problema nos iPhone 4S, empresa reconhece falha e fará recall de iPods produzidos em 2005 e 2006

SÃO PAULO – A Apple fará um recall dos iPods Nano da primeira geração. Os aparelhos, vendidos entre 2005 e 2006, têm um problema na bateria que pode provocar falhas, superaquecimento ou até mesmo oferecer riscos ao usuário — pegando fogo, por exemplo.

“Descobriu-se que um único fornecedor de baterias as produzia com um defeito de fabricação. A possibilidade de acidente é rara, mas ela aumenta à medida que a bateria vai se tornando obsoleta”, diz a Apple. Foram afetados os iPods Nano produzidos entre setembro de 2005 e dezembro de 2006.

Um novo aparelho pode ser solicitado pela internet em 20 países. No Brasil, porém, o pedido deve ser feito a uma assistência técnica autorizada da Apple. A empresa diz que verificará os números de série dos aparelhos. Se confirmado o problema, o produto será substituído por outro da mesma geração em vez de um novo em até seis semanas.

Defeitos. A Apple tem um histórico de apresentar problemas na bateria. A empresa foi processada em 2004 e 2005 porum grupo de usuários que alegaram que a primeira, segunda e terceira gerações do iPod (vendidas até maio de 2004) tinham uma duração inadequada da bateria. A capacidade de carga era diminiuída ao longo do tempo — e os usuários alegaram que isso era feito para que o produto fosse substituído mais rapidamente. A Apple não negou as reclamações e fez um acordo: ofereceu recompensas em dinheiro e troca de baterias para os usuários insatisfeitos, além de pagar os custos do processo.

A reclamação mais recente sobre a duração da bateria vem dos usuários do iPhone 4S, lançado no mês passado. A Apple reconheceu na quarta-feira que o iOS 5, a última versão de seu sistema operacional para aparelhos móveis, possui alguns erros que reduzem a vida útil da bateria dos celulares.

“Um pequeno número de usuários relataram uma vida útil da bateria menor que a esperada nos aparelhos com iOS 5 instalado”, disse a empresa em comunicado. A Apple lançou uma atualização para o iOS, mas o problema persiste.

Usuários disseram em fóruns que o problema até piorou com a nova versão do iOS. “Atualizei para o 5.0.1 esta manhã. Bateria está se esvaziando exatamente na mesma proporção. Ele (o iPhone 4S) está fora da tomada e com bateria cheia há duas horas e meia e 80% da bateria já foi. Perdi 2% somente durante um banho de 15 minutos”, disse um usuário.

