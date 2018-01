Apple faz acordo de música com a Warner - Link - Estadão

Segundo jornais dos EUA, empresa planeja lançar um serviço de música pela internet na semana que vem

SÃO FRANCISCO – A Apple assinou um acordo com a Warner Music Group por licenças de música em um esforço para criar um serviço de transmissão pela internet, o chamado streaming, que será revelado em uma conferência de seus desenvolvedores na próxima semana, informaram o New York Times e o Wall Street Journal nesta segunda-feira, citando fontes anônimas.

A fabricante do iPhone tem considerado um serviço de streaming de música para complementar o iTunes desde o ano passado, mas o progresso da discussão de acordos com as gravadoras tem sido lento, disseram fontes à agência Reuters.

Um porta-voz da Apple não pôde ser imediatamente contatado para comentar o assunto.

A Apple fechou o acordo com a Warner no fim de semana, para música gravada e para direitos de publicação, informou o New York Times atribuindo a informação a pessoas informadas sobre as negociações. A fabricante do iPhone também assinou um contrato com a Universal Music Group apenas para seus direitos de músicas gravadas, segundo o jornal.

A Apple também está em negociações para direitos musicais com a Sony Music Entertainment e o braço Sony/ATV da Sony, disseram os jornais.

A Apple pode ter dificuldade para lançar um serviço de streaming de música em sua conferência de desenvolvedores que começa em 10 de junho em São Francisco, sem um acordo com a Sony.

