Apple faz lançamento no dia 22 - Link - Estadão

Convite de evento da empresa teria dicas ‘escondidas’ sobre novos produtos, incluindo iPads e um relógio inteligente

SÃO PAULO – A Apple prepara seus eventos com cuidado. Nesta terça, 22, não será diferente. A empresa convocou a imprensa dos EUA através de um convite com fundo em colorido (de tons verde, amarelo, laranja, azul e violeta), que contém a frase “We still have a lot to cover” (“Ainda temos muito a cobrir”).

Bastou isso para uma série de especulações sobre o que seria lançado surgir, uma mais criativa que a outra. O “still” (ainda) e “a lot” (muito) fariam referência à temporada “cheia” que o CEO Tim Cook disse que a Apple teria, indicando que vários produtos serão lançados, além dos já esperados novos iPads (de 9,7” e 7,9”).

As cores indicariam que os produtos seguirão o iPhone 5C e também virão coloridos.O “cover” (literalmente “cobertura” ou “capa”) pode se referir a capas de iPads ou a novas categorias de produtos, possivelmente vestíveis. Tudo indica que será um relógio inteligente. Para saber, acompanhe a cobertura do evento pelo site do Link.

