Apple faz Samsung adiar lançamento de tablet na Austrália - Link - Estadão

Tribunal australiano deve decidir apenas no fim de setembro se as vendas do tablet serão liberadas. Apple acusa Samsung e cópia

SEUL – A Samsung afirmou nesta segunda-feira, 29, que o lançamento do seu tablet Galaxy na Austrália será adiado até que um tribunal discuta em fins de setembro a sua disputa internacional de patentes com a Apple.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter e no Facebook

Samsung e Apple travam, desde abril, uma batalha sobre patentes de seus smartphones e tablets, ao mesmo tempo em que a empresa norte-americana tenta frear o crescimento dos aparelhos Android, o sistema operacional do Google, mirando diretamente no maior vendedor do rival: a sul-coreana Samsung.

O atraso nas vendas na Austrália é o mais recente contragolpe à Samsung depois que a Apple venceu um processo judicial em um tribunal holandês na semana passada, quando este vetou as vendas de três modelos de smartphones da Samsung em alguns países europeus.

Um tribunal alemão também disse na semana passada que a ordem de suspender as vendas do tablet Galaxy Tab 10.1 da Samsung no país seguiriam em vigor até o dia 9 de setembro, quando emitirá uma decisão.

A empresa concordou em atrasar o lançamento do Galaxy Tab 10.1 na Austrália enquanto espera a decisão do tribunal na semana do dia 26 de setembro, e afirmou que apresentará um recurso na justiça australiana nos próximos dias.

“Hoje, a Samsung informou o Tribunal Federal da Austrália de que pretende apresentar um recurso contra Apple Australia e Apple sobre a não validade das patentes previamente alegadas pela Apple e também um recurso contra a Apple pela violação de patentes da Samsung na venda de seus iPhones e iPad”, disse a Samsung em comunicado.

A Samsung atrasou pela primeira vez o lançamento do Galaxy Tab 10.1 no início do mês de agosto em função de um acordo com a Apple em uma audiência judicial anterior.

Apple, que conquistou o mercado de smartphones com seu iPhone, alegou que a Samsung teria infringido suas patentes e afirma que a linha de produtos Galaxy copia seus desenho e aparência. A empresa deu início às batalhas legais nos Estados Unidos, além da Europa, Coreia do Sul e Austrália.

Em resposta, A Samsung alegou que a concorrente era quem infringia suas patentes.

O lançamento do novo tablet Galaxy é crucial para a Samsung, que se situa em um distante segundo lugar no mercado de tablets, para se paroximar da Apple e atingir seu objetivo de elevar vendas de tablets em mais de cinco vezes ainda neste ano.

/EFE