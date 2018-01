Apple fecha seu ecossistema - Link - Estadão

Em evento, Apple anunciou Siri para iPad, aplicativo de mapas, novos MacBook Air e Pro, Safari e sistemas operacionais

SÃO PAULO – A Apple realizou nesta segunda-feira, 11, sua conferência anual de desenvolvedores (WWDC). Uma porção de novidades era esperada e os rumores correram solto, sendo que os mais otimistas cogitavam até um novo iPhone. Não chegou a tanto. Ainda assim, não faltaram inovações.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter, no Facebook, no Google+ , no Tumblr e também no Instagram

A conferência começou com o CEO Tim Cook no palco oferecendo números para impressionar: 400 milhões de contas na AppStore (“ela tem o maior número de contas com cartão de crédito da internet”) e mais de 650 mil apps na loja virtual, 225 mil só para iPad.

MACBOOK AIR E PRO

A primeira grande novidade relacionada a produto veio com as linhas de MacBook Air e MacBook Pro. Sobre os primeiros, Cook aproveitou para espetar os ultrabooks, claramente inspirados no notebook fino da Apple. “É um produto pioneiro e todo o mundo está tentando copiá-lo, mas descobriram que não é tão fácil”.

Os novos MacBooks Air terão chip dual-core Intel i5, com poder de processamento podendo chegar a 2 Ghz e o armazenamento a 512 GB em flash. Ambos serão compatíveis com USB 2.0 e 3.0. A nova geração de USB foi anunciada como sendo até 10 vezes mais rápida que a versão anterior. Já o processamento gráfico dos novos Air promete ser 60% mais veloz.

Nos EUA, o novo Macbook Air de 13 polegadas será vendido nos Estados Unidos de US$ 1.199 até US$ 1.499, conforme a configuração. O modelo de 11 polegadas fica entre US$ 999 e US$ 1.099.

Depois, foi a vez da próxima geração dos MacBook Pro ser apresentada. O laptop da Apple agora tem tela com tecnologia Retina, com resolução de tela quatro vezes maior (220 ppi) que a geração anterior. Apps terão de ser atualizados pra funcionarem no novo display. São dois tamanhos de MacBook Pro: 13 polegadas (preço nos EUA entre US$ 1.199 a US$ 1.499) e 15 polegadas (entre US$ 1.799 e US$ 2.199).

A memória de armazenamento vem em duas opções: 512 e 768 GB. Sobre o último número, Philip W. Schiller, vice-presidente mundial de marketing da empresa, disse: “Falta um quarto para chegar no terabyte. Isto é incrível”. O processamento é via chip de quatro núcleos com até 2,7 GHz de processamento. A bateria terá sete horas de duração.

MOUNTAIN LION

Depois do hardware, o software. O anúncio seguinte foi a nova versão do sistema operacional, o Mountain Lion. Custará US$ 20 nos EUA e estará disponível na App Store a partir do mês que vem.

A interatividade dele com outro dispositivos ficou maior. “Tudo fica mais integrado pelo iCloud”, diz Craig Federighi, o vice-presidente de software da empresa. O OS para os laptops é inspirado no sistema operacional para os aparelhos móveis, o iOS.

A função ditado, presente no iPhone e no iPad chega aos Macs também. O usuário fala e o aparelho escreve em qualquer aplicativo, inclusive no Word da Microsoft. Atenção: não é a Siri no Mac, que é uma assistente de voz “inteligente”, e sim uma função de ditado.

Com estas novidades, a Apple vai aos poucos reforçando o ecossistema que divulgamos na edição desta segunda-feira.

Mais números: 66 milhões de usuários de Mac, o triplo de usuários de cinco anos atrás. 40% deles usam a última versão do sistema operacional, o Lion. São 26 milhões de cópias vendidas de Lion.

SAFARI E AIRPLAY

Em seguida, é a hora de mostrar um nova versão do Safari, browser da Apple. De cara, dá para ver inspiração no concorrente Chrome, do Google, como, por exemplo, na unificando buscas, histórico do usuário e bookmarks. O broswer também ganha sincronização com diversos dispositivos. Ele continua seu histórico de navegação em aparelhos diferentes.

Atualização no AirPlay, interface que permite integração entre dispositivos Apple: “AirPlay Mirroring” mostra tudo o que está na tela do Mac na TV (uma preparação para a TV da Apple?) sem a necessidade de cabos HDMI, é tudo sem fio.

O Mac também ganha novas funções específicas para a China: dicionário e adaptação para funções de texto.

iOS 6 E SIRI

Na sequência, a próxima grande novidade: o iOS 6, nova edição do sistema operacional móvel da Apple, com 200 novos recursos. Scott Forstall, executivo da Apple responsável pelo iOS, dá números sobre o software: 75% das pessoas estão satisfeitas com o iOS, enquanto “apenas” 50% estão com o Android. Segundo Forstall, essa preferência se deve ao fato de a Apple anunciar uma nova versão do iOS anualmente.

Forstall mostrou novidades na assistente de voz Siri, que agora estará disponível para o novo iPad. O executivo contou também que o aplicativo “andou estudando”. Para demonstrar, ele faz perguntas sobre estatísticas de esporte ao aplicativo, que responde tudo. Depois, pede para ver uma lista de filmes com Scarlett Johansson. A partir dessa informação, pode-se ver onde os filmes estão passando e comprar ingresso, tudo sem usar as mãos. Outra novidade é que a Siri “aprendeu” a abrir aplicativos.

Mas a novidade mais impressionante relacionada à Siri é sua integração com o carro, chamada “Eyes Free” (“olhos livres”). Através de uma parceria com montadoras (BMW, GM, Mercedes, Land Rover, Jaguar, Audi, Toyota, Chrysler e Honda), Siri poderá ser incorporada ao volante do automóvel. Com isso, o motorista poderá saber os melhores caminhos, fugir do trânsito e achar o restaurante chinês da região sem precisar olhar para o lado.

Tudo isso integrado com outro anúncio importante do dia: o novo aplicativo de mapas. Ele traz instruções detalhadas de caminho a la GPS, informações sobre o trânsito, localização de negócios comerciais (mais de 100 milhões cadastrados já), vista de satélite em 3D que mostra prédios, topografia e pontos importantes. A Apple não vai desenvolver um aplicativo de trânsito para cada cidade e sim usar de desenvolvedores terceiros, que poderão integrar os apps que construírem ao sistema de mapas.

O iOS 6 será bem mais integrado com o Facebook. Usuários poderão postar fotos e vídeos diretamente para suas contas na rede social, sem precisar seu aplicativo. Atualizações de status poderão ser enviadas via Siri.

O FaceTime, aplicativo para chamadas em vídeo que só funcionava via Wi-Fi, agora também poderá ser usado em chamadas de celular. Também está disponível em HD a partir de agora. Outro novo recurso é o “Do Not Disturb” (“não perturbe”) que silencia notificações, chamadas e avisos de mensagens quando o usuário não quer ser incomodado.

Todas as versões posteriores ao iPhone 3GS, ao iPad 2 e ao iPod Touch de quarta geração serão compatíveis com o iOS 6.

* A repórter viajou a convite da Apple

Vote na enquete:

O que você achou dos anúncios da Apple na WWDC?

Espetaculares, a Apple mostrou porque é líder

Muitas coisas boas, mas faltou o iPhone novo

Normal, bem dentro do esperado

Muito fraco, esperava bem mais