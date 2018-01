Apple finalmente faz Siri entender e falar português - Link - Estadão

SÃO PAULO – A Apple anunciou hoje uma versão beta (fase de testes) da versão 8.3 do iOS, o sistema operacional presente no iPhone e no iPad. Além de novidades como a inclusão de emojis com tons de pele diferentes, a atualização deverá ter a Siri, o assistente virtual da Apple, falando e entendendo o bom português.

A versão beta ainda está disponível apenas para desenvolvedores, mas a “Siri brasileira” deve chegar a todos os usuários dos aparelhos móveis da Apple assim que a versão final for lançada.

Lançado em 2011, o software que executa comandos a partir da voz do usuário estreou no iPhone 4s e está disponível hoje em inglês, alemão, francês, coreano, italiano, japonês, mandarim, cantonês, e espanhol.

Em junho do ano passado, a Apple anunciou em seu site estar à procura de um engenheiro brasileiro. O contratado trabalharia na sede da empresa na Califórnia,lidando com áreas como “reconhecimento de voz, processamento de linguagem natural, aprendizado de máquinas, big data e até mesmo síntese de fala”.

Com a atualização, a Siri expande seus conhecimentos da língua e passará a ouvir e falar, além do português, também em russo, dinamarquês, holandês, sueco, tailandês, turco e inglês com acento indiano e neozelandes.

Interessante notar que, além das expressões, termos comuns aos falantes da língua portuguesa especificamente no Brasil estarão presentes. O mais representativo disso é a tradução do “Hey, Siri” comando para acionar o software antes de lhe passar uma função. Em português, deve-se dizer “E aí, Siri”.

Gambiarra

Em 2012, um jovem brasileiro de apenas 15 anos deu um jeitinho para tentar fazer a Siri entender ou ao menos responder em português, em uma tentativa de acelerar o trabalho da Apple. “Eles não olham para cá”, protestou Pedro Franceschi na época.