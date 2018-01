Apple ganha disputa de patentes com a HTC - Link - Estadão

Decisão favorável à Apple em caso contra a HTC pode levar a processos contra outros fabricantes

SÃO PAULO – A Apple conquistou uma pequena vitória contra a HTC, de Taiwan, em um processo de disputa de patentes de celulares. O caso pode ser visto como indicador para a disputa mais ampla entre os sistemas operacionais Android (do Google) e iOS (da Apple). A Comissão Internacional de Comércio dos EUA decidiu que a HTC violou uma das quatro patentes contestadas pela Apple e impôs uma proibição de vendas a alguns dos modelos da taiwanesa.

A decisão dá munição para que a Apple aja contra outros fabricantes. A patente em questão é ligada à tecnologia que permite clicar sobre números de telefone e outros tipos de dados em um documento para dicar diretamente ou acessarem mais informações. Como quase todos os smartphones usam o método, é possível a Apple abra novos processos a partir dessa decisão.

“Os demais fabricantes devem estar confusos sobre o que fazer quanto a essa tecnologia, que todos usam”, disse Melvin Li, agente de patentes de Hong Kong e consultor jurídico do escritório de direito norte-americano Heslin Rothenberg Farley & Mesitic.

/com informações da Reuters