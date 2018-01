Apple; Google e Facebook são elogiados em relatório do Greenpeace - Link - Estadão

Data centers de Apple, Google e Facebook foram elogiados por energia limpa. FOTO: Associated Press Data centers de Apple, Google e Facebook foram elogiados por energia limpa. FOTO: Associated Press

SÃO PAULO – Um novo relatório do Greenpace, “Clicking Clean: How Companies Are Creating the Green Internet” (algo como “Clicando Limpo: Como as empresas estão criando uma internet verde”, em tradução literal), divulgado nessa quinta-feira, 3, elogiou a atuação de Apple, Google e Facebook no propósito de utilizar energias renováveis e serem empresas limpas, mas denunciou que a Amazon pouco faz pelo planeta – uma ironia, considerando-se o nome da empresa.

Segundo a organização, a Apple é a única empresa a usar 100% de energia renovável para servidores de armazenamento de serviços como o iTunes, através de usinas eólicas e geotérmicas.

Já o Facebook (e o Instagram, por tabela) têm parte de seus data centers no Oregon e na Carolina do Norte abastecidos com fontes renováveis de energia.

A empresa de Jeff Bezos, por sua vez, foi denunciada como uma das empresas mais dependentes de energias não-renováveis, como o carvão, especialmente nos data centers utilizados pela Amazon Web Services, serviço de armazenamento de dados na nuvem que são utilizados por empresas como Pinterest, Netflix, Tumblr, Flipboard e centenas de startups. A Amazon rebateu as acusações, dizendo que alguns de seus data centers utilizam energia limpa.

O Twitter foi outro site que recebeu cotação negativa do Greenpeace. De acordo com a organização, a plataforma permanece em silêncio sobre como alimenta os seus data centers alugados, apesar de ter ajudado a mudar o mundo.

Microsoft e Yahoo também foram citados no relatório como empresas que estão ainda no caminho para se tornarem verdes. Ao todo, o Greenpeace investigou 300 empresas de tecnologia.