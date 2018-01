Apple inaugura loja online no Brasil - Link - Estadão

Os preços da loja de produtos online são os mesmos que os sugeridos para outros revendedores Apple. O grande diferencial da loja online são os produtos exclusivos e a personalização dos aparelhos. Assim, o consumidor brasileiro terá acesso a produtos exclusivos da loja virtual como os iPod Nano nas cores vermelho e amarelo e o novíssimo ipod Shuffle feito em aço inox. O mais bacana: pode-se mandar gravar os iPods a laser, sem custo adicional, exatamente como no site estrangeiro. A surpresa do anúncio da loja também trouxe uma pequena redução de preço dos iPods no Brasil. O Nano, por exemplo, passou de R$ 599 para R$ 579.

Os Macs vendidos na loja online também podem ter a configuração modificada. O consumidor pode optar por mais memória, um HD mais espaçoso e até pedir para que programas venham pré-instalados. Existe até uma promoção de inauguração. Os primeiros a comprar na loja ganham uma bolsa exclusiva, feita especialmente para a Apple Brasil. Independentemente de quantas vezes comprar, o brinde está limitado a um por consumidor.

A loja online da Apple trabalha com vários cartões de crédito e também com boleto bancário. Estudantes e professores terão acesso a um local exclusivo do site para comprar Macs com preços reduzidos, exatamente como acontece nos EUA. O tempo de envio dos produtos também é bem rápido. Dependendo da disponibilidade em estoque, o produto pode ser entregue em 24 horas, inclusive já gravado a laser.