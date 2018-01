Apple inclui emojis com tons de pele diferentes - Link - Estadão

SÃO PAULO – A Apple apresentou hoje uma nova cartela de emojis que visam respeitar a diversidade, com variedade de tons de pele (em emoticons com humanos), e aspectos da cultura, como moedas de diferentes países e variadas formações de famílias.

A entidade responsável pela padronização de emojis no mundo já havia determinado que neste ano os emojis (ou emoticons) deveriam passar a contemplar outras cores de pele.

“Pessoas de todo o mundo querem ter emojis que reflitam a diversidade humana, especialmente as diferentes cor de pele”, dizia o relatório da Unicode Consortium publicado em novembro.

As pequenas imagens que já recheiam mensagens ao redor do mundo foram agora incorporadas pela Apple em uma atualização do seu sistema operacional para Macs, o OS X 10.10.3, e no iOS (para iPhone e iPad) 8.3 beta 2.

Além da variedade na pele (ativada após manter o toque pressionado sobre algum emoticon), a Apple contemplou mais bandeiras, incluindo a do Brasil, México e África do Sul.

Mais moedas, como iene (usado no Japão), euro e libra esterlina (Inglaterra).

E diferentes composições familiares, incluindo a união entre dois homens ou duas mulheres e filhos.

Entre os dispositivos, a empresa já se apressou em incluir o seu relógio inteligente Apple Watch – que ainda nem chegou ao mercado – e um iPhone.