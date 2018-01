Apple instala cofres especiais em lojas para proteger Apple Watch de ouro - Link - Estadão

Modelo de ouro será uma das diversas opções do Apple Watch. FOTO: Divulgação/Apple Modelo de ouro será uma das diversas opções do Apple Watch. FOTO: Divulgação/Apple

SÃO PAULO – A Apple está instalando cofres nas Apple Stores para armazenar a versão do Apple Watch feita em ouro 18 quilates, à semelhança do que fazem joalherias.

Segundo o site 9to5Mac, os cofres são adaptados com carregadores para manter os relógios em funcionamento e vão armazenar tanto o estoque do produto quanto o mostruário das lojas, já que a empresa quer que seus clientes possam experimentar livremente os diferentes modelos do relógio antes da compra.

Recentemente, o presidente executivo da empresa Tim Cook confirmou que o Apple Watch começará a ser vendido em abril. O preço da versão em ouro maciço ainda não foi revelado, mas a imprensa americana cogita um preço entre US$ 1,2 mil e US$ 5 mil. O modelo mais básico custará US$ 349.