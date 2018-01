Apple já faz testes de novo iPhone e iOS 7 - Link - Estadão

De acordo com o The Next Web, desenvolvedores encontraram registros de um novo smartphone e novo sistema da Apple

O iPhone 5. FOTO: Lucas Jackson/REUTERS

EUA – A Apple começou a testar um novo iPhone e a nova versão do software iOS, informou o site de notícias The Next Web. Desenvolvedores encontraram, nos códigos de respectivos aplicativos, referências a um novo identificador de iPhone, o iPhone 6.1, rodando o sistema operacional iOS 7, noticiou o site.

—-

O iPhone 5 usa os identificadores iPhone 5.1 e iPhone 5.2 e roda o sistema operacional iOS 6.

Esses logs mostram que os acessos vêm do centro da Apple em Cupertino e o que sugere que os engenheiros da companhia estão testando a compatibilidade em alguns dos aplicativos mais populares, disse o site.

“Apesar de as informações de OS e iPhone poderem ser falsos, o IP que remete ao centro da Apple em Cupertino nos faz acreditar que não se trata de uma dessas tentativas”, afirmou o site.

A Apple lançou o iPhone 5 e estaria para lançar a próxima versão em meados deste ano.

/ REUTERS