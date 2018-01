Apple lança atualização para iOS 5 - Link - Estadão

Versão 5.0.1 do sistema operacional resolve problemas com a duração da bateria denunciados por usuários

SÃO PAULO – A Apple lançou nesta quinta-feira, 10, uma atualização para a última versão de seu sistema operacional, que continha erros que faziam com que a bateria dos aparelhos durassem menos que o esperado.

—-

A versão 5.0.1 do iOS corrige essas falhas, que foram denunciadas por usuários em diversos fóruns especializados e admitidas pela Apple na semana passada. O problema não afetava apenas usuários do iPhone 4S, lançado em outubro nos Estados Unidos e que já vem equipado com o iOS 5, mas também quem atualizou modelos mais antigos com a última versão do software.

Além de resolver os problemas com a bateria, o 5.0.1 também soluciona falhas na conexão com o iCloud, melhora o reconhecimento de voz para o inglês australiano e adiciona gestos multitouch ao iPad 1.

Segundo o blog Mashable, que testou uma versão beta do iOS 5.0.1, houve uma “melhora notável” no tempo de vida da bateria do iPhone equipado com o sistema operacional.