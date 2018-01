Apple lança comercial atacando o Windows 7 - Link - Estadão

Apple lança comercial atacando o Windows 7

A Apple retomou a série de comerciais “Windows x Mac” com um novo episódio sobre o Windows 7. Dessa vez, o usuário de Windows tenta convencer o dono de um Mac que o novo sistema da Microsoft não vai ter os mesmos problemas que o Windows Vista apresentava. Começa então uma série de flashbacks com os dois mesmos sujeitos tendo a mesma conversa em outras épocas, sobre outras versões do Windows. Confira abaixo:

23/10/2009 | 12h42

Por Redação Link - O Estado de S. Paulo