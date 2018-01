Apple lança iAds - Link - Estadão

Durante a apresentação do iPhone OS 4.0, a nova versão do sistema operacional para celulares da Apple, a empresa lançou o iAds, sua nova plataforma para publicidade em aparelhos móveis.

Segundo o CEO Steve Jobs, a proposta é melhorar a qualidade dos anúncios que chegam para o público e criar um modelo de propaganda baseado em aplicativos e não mais em dados de pesquisas feitas pelo usuário como é usado pelo Google.

Jobs afirmou que a nova plataforma vai combinar a intereatividade dos anúncios online com a emotividade dos veiculados na TV. A grande sacada do iAds é que as propagandas manterão os usuários no aplicativo ao invés de os redirecionarem para uma janela de navegador.

A Apple fez uma demostração usando um anúncio para o filme Toy Story 3, expondo a habilidade de não apensas ver a informações sobre o filme, mas assistir a trailers, jogar games, entre outras coisas – tudo dentro do mesmo aplicativo onde a propaganda foi encontrada. O usuário também poderá comprar produtos pelos anúncios.

Como na app store do iPhone, haverá um divisão de receitas simples: os desenvolvedores ficarão com 60% dos ganhos – ao invés dos 70% que ganham com o iPhone. Em troca, a Apple irá hospedar e distribuir todos os iAds.

