Apple lança nova loja de toques musicais - Link - Estadão

Usuários de iPhone e iPad poderão baixar toques em espaço específico dentro da iTunes Store

A Apple acaba de disponibilizar dentro da conhecida loja virtual iTunes Store um espaço para vender milhares de toques baseados em temas musicais atuais e clássicos para atender usuários de iPhone e iPad.

—-

O acesso ao novo serviço poderá ser realizado por meio de aplicativos de música ou entrando na própria iTunes Store. A nova loja dividirá os toques em três grupos: destaques, top 10 e gêneros.

Além disso, a Apple anunciou nesta terça-feira, 18, a atualização do software para aprimorar os serviços de televisão. A nova versão do software apresenta novas capacidades relacionadas com o sistema operacional iOS 5, o mais avançado para dispositivos móveis, e com o iCloud.

Entre as novidades em recursos, pode-se destacar o acesso as fotos na televisão, a visualização de conteúdos do iPhone 4S e do iPad 2, e a leitura das últimas notícias do Wall Street Journal.

/ EFE